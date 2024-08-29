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نائب:الإتفاقيات التي وقعها السوداني مع تركيا خيانة للبلد
النزاهة النيابية:تجاوزات كثيرة من قبل مدير المصرف العقاري
البنك الدولي يبحث مع وزارة المالية دعم الإصلاح الاقتصادي
المالية النيابية:تعديل سلم رواتب الموظفين يحتاج إلى (10) تريليون ديناراً سنوياً
وزارة النفط:أكثر من (108)ملايين برميل نفط الصادرات العراقية خلال الشهر الماضي
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البنك الدولي يبحث مع وزارة المالية دعم الإصلاح الاقتصادي
المالية النيابية:تعديل سلم رواتب الموظفين يحتاج إلى (10) تريليون ديناراً سنوياً
وزارة النفط:أكثر من (108)ملايين برميل نفط الصادرات العراقية خلال الشهر الماضي
نائب يدعو إلى حوار جدي بين بغداد وأربيل لتشريع قانون النفط والغاز
أكثر من (35) مليون دولار قيمة استيرادات العراق من جنوب افريقيا من الفواكه والمكسرات لعام 2023
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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السفير الإيراني:بزشكيان سيوقع مع السوداني (30) إتفاقية لخدمة الاقتصاد الإيراني
مصادر أمنية: بعض زعماء الإطار وإعلاميين متورطين في “سرقة القرن”
مصدر قضائي:إصدار مذكرتي إلقاء القبض على السارقين (نور زهير وهيثم الجبوري)
نائب:العراق ليس له سيادة في ظل حكومة السوداني
نائب:الدرجات الخاصة عبارة عن صفقات فاسدة من قبل زعماء الأحزاب المتنفذة
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- اذاعة INN