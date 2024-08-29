نائب يدعو إلى حوار جدي بين بغداد وأربيل لتشريع قانون النفط والغاز

نائب يدعو إلى حوار جدي بين بغداد وأربيل لتشريع قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب العراقي حسين السعبري، الخميس، إلى حوار جدي وعاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتشريع قانون النفط والغاز وتوطين رواتب موظفي الاقليم. وقال السعبري في حديث صحفي، أن “الاحتكام للدستور لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم”، مبينا أن “حكومة السوداني بادرت بخطوة مهمة مثلت بادرة حسن نية عبر إطلاق رواتب موظفي الاقليم”. وأضاف أن “هناك اشكالات عالقة منذ سنوات بين المركز والاقليم وتحديدا مايتعلق منها بتسليم واردات بيع النفط”، مشددا على ضرورة أن “يستثمر الإقليم تنفيذ الاتفاق السياسي عبر بدء الحوارات وانضاجها بما يفضي الى حلول عاجلة منها تشريع قانون النفط والغاز وكذلك توطين رواتب الموظفين في الاقليم”.

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