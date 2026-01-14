نائب يدعو البرلمان بالعمل من أجل المواطن وليس للأحزاب الفاسدة

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- شدد النائب حيدر الفيلي ،الأربعاء، على ضرورة الإسراع بإقرار وتشريع القوانين الخدمية والاقتصادية، والابتعاد عن التجاذبات السياسية في المرحلة الراهنة، لافتا الى أهمية الابتعاد عن الحسابات الضيقة وتقديم مصلحة المواطن على حساب المصالح الأخرى. وقال الفيلي في حديث صحفي، ان “المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في إقرار القوانين الخدمية والاقتصادية، بعيدا عن الخلافات السياسية لضمان تحقيق مصالح المواطنين”. وأضاف ان “الوضع الراهن يفرض على البرلمان التركيز على القوانين التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، مثل القوانين الخدمية والاقتصادية، حيث تأخير هذه التشريعات سيلحق ضررا بالاستقرار العام للبلد”. وبين ان “البرلمان مطالب بالعمل بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة، عبر الإسراع في إقرار هذه القوانين التي تعزز ثقة المواطن بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية”. 

