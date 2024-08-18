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نائب يدعو السوداني إلى إقالة محافظ البنك المركزي لفشله وفساده
نائب:وزارة الصحة افسد وزارة عراقية بعد 2003
الإطار الصفوي:ندعم ترشيح (محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
قيادية في حزب السيادة: الخنجر فاسد يعمل لصالح جيبه الخاص
مستثمرين عراقيين يناشدون رئيس المجلس القضائي الأردني بالتدخل لتعرضهم للنصب والاحتيال
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السيسي:استمرار الحرب في غزة يهدد أمن المنطقة
أمريكا ومصر وقطر:فجوات وقف إطلاق النار في غزة سيم “سدها”من قبل إسرائيل وحماس
حماس:لن نقبل مزيداً من التلاعب الإسرائيلي في وقف إطلاق النار
أمريكا تدعو إلى “الإسراع” في وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
بلينكن يزور مصر وقطر وإسرائيل لـ”بحث” وقف إطلاق النار في غزة
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نائب يدعو السوداني إلى إقالة محافظ البنك المركزي لفشله وفساده
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
مصادر لبنانية:حكومة لبنان ترفض تسديد دينها للعراق البالغ ملياري دولار جراء بيع “الفيول”لها
اليوم..أسعار صرف الدولار= 150,500 ديناراً
المالية النيابية:تأخير توزيع الرواتب لقلة السيولة النقدية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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حزب الدعوة:عار على البرلمان العراقي زيادة رواتب نوابه
بالوثائق..نائب يطالب بإلغاء قرار زيادة رواتب النواب
نائب:الإطار يرفض استجواب وزير الكهرباء من قبل النواب
لاستمرار سرقة المال العام (22) مديراً لبلدية الناصرية خلال أقل من (5)سنوات!
دولة!!..وفد عسكري يلتقي عشيرة بني تميم لوقف إغلاق مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في ديالى!
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