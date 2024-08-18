نائب يدعو السوداني إلى إقالة محافظ البنك المركزي لفشله وفساده

نائب يدعو السوداني إلى إقالة محافظ البنك المركزي لفشله وفساده
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب المستقل احمد مجيد الشرماني ، اليوم الاحد، رئيس الوزراء إلى انهاء تكليف محافظ البنك المركزي واستبداله بشخصية كفوءة . وقال الشرماني في حديث صحفي، إن” سياسة البنك المركزي فشلت في احتواء أزمة الدولار مقابل الدينار العراقي”. واضاف ان ” سياسية البنك المركزي تجاه أزمة الدولار لم تنجح حتى الآن “، مشيرا إلى أن “هناك تضارب في مستويات بيع العملة في السوق السوداء والسوق الموازي عن السعر المحدد من قبل الحكومة والبنك المركزي  “.  ولفت الى ان” هذه المناصب توكل لأشخاص غير أكفاء تحت ضغط سياسي”، مشددا “على ضرورة استبدال محافظ البنك المركزي بشخصية كفوءة “.

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