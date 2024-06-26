نائب يدعو السوداني لحسم تشكيل حكومة ديالى المحلية

نائب يدعو السوداني لحسم تشكيل حكومة ديالى المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن محافظة ديالى سالم العنبكي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الاجتماع بمكونات محافظة ديالى السياسية وحسم حكومتها المحلية.وقال العنبكي في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية في المحافظة هي من تتحمل هذا التأخير، الذي بدء المواطن في ديالى يسأم منه، ما يحتاج الى حلحلته من قبل السوداني”.ورأى أنه “من المهم ان يقوم السوداني بالاجتماع بمكونات ديالى السياسية اسوة بمحافظة كركوك التي بدأت قضيتها تتحلحل رغم البطء”.يذكر ان مجلس محافظة ديالى فشل بإكمال النصاب القانوني من عقد جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس ونوابهم اربعة مرات على مدى ستة أشهر الماضية.

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