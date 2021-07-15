نائب يدعو الى عدم احالة مملحة البصرة للاستثمار

نائب يدعو الى عدم احالة مملحة البصرة للاستثمار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، النائب جمال المحمداوي، الى عدم احالة مملحة البصرة للاستثمار لانه من المعامل الرابحة. متسائلا عن الجدوى الاقتصادية من إعطاء رخصة استثمار لمعمل يحقق ارباح لخزينة الدولة. وقال المحمداوي في بيان صحفي: ان “مقتضيات الاستثمار لاي معمل ان يكون خاسرا ولا يحقق ارباحا للدولة اما ان تقوم الشركة العامة للصناعات التعدينية في البصرة بإحالة معمل مملحة البصرة للاستثمار لاحدى الشركات فأن ذلك يعتبر هدرا للمال العام و قد يؤشر الى وجود شبهات فساد مالي”. واضاف “لاسيما اذا علمنا ان مجلس ادارة الشركة قرر سابقا الغاء العقد مع نفس الشركة المستثمرة فما الجدوى من المحاولة مجددا منح الشركة المستثمرة العقد نفسه، ولماذا يعطى معملا يحقق ارباحا للدولة الى المستثمرين، اذ يمكن الافادة من هذه الارباح في تطوير الإنتاج وتحسين مستوى العمل”. وتابع” وفي الوقت نفسه الذي تتم في الاحالة للاستثمار تحصل تغييرات ادارية بنقل وتغيير مناصب ادارية عليا مما يؤكد المخاوف بان خيوط الفساد تحاك خلف الكواليس لصفقة فساد كبيرة تضر باملاك الدولة ومقدراتها الاقتصادية “. ودعا المحمداوي وزارة الصناعة والمعادن الى متابعة الموضوع وبيان الاسباب الاقتصادية لاصرار الشركة العامة للصناعات التعدينية وادارتها على تحويل معمل مملحة البصرة إلى الاستثمار مع انه من الجهات الرابحة.

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