نائب يدعو باقي النواب إلى عدم كسر نصاب الجلسات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب ثائر الجبوري، الاثنين، جميع النواب إلى ضرورة الحضور الكامل وعدم كسر النصاب في جلسة البرلمان المقررة اليوم، والتي ستناقش وتتصوت على ست قوانين مهمة، أبرزها تعديل قانون وزارة التربية.وقال الجبوري في حديث  صحفي، إن “جلسة اليوم تتضمن ست فقرات أساسية، أبرزها التصويت على تعديل قانون وزارة التربية الذي ينتظره الكوادر التربوية منذ أشهر طويلة، وهو مسعى لضمان حقوقهم وتوفير غطاء قانوني لعمل المؤسسات والدوائر”.وأضاف أن “كسر النصاب لا يخدم العملية السياسية ولا المواطنين، وبالتالي فإن الحضور المتكامل للنواب ضروري لإكمال مناقشة القوانين والتصويت عليها، بما يضمن تطبيقها بشكل فعلي وسلس”.يذكر أن تعديل قانون وزارة التربية سيشمل نقاطاً مهمة تهدف إلى تعزيز حقوق الكوادر التربوية وضمان مرونة عمل المؤسسات التعليمية.

