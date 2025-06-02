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مصر وقطر :لابديل عن المساعي الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة
الجامعة العربية تدين منع الاحتلال زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودية إلى الضفة الغربية
(22) مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة
إتصالات مباشرة بين سوريا وإسرائيل لـ”تفاهمات أوسع”
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نائب يدعو حكومة السوداني إلى إيقاف تصدير النفط عبر الإقليم
نائب:لاسيادة للعراق في ظل حكومة السوداني
المياه النيابية: العراق يتعرض إلى شحة مياه بسبب إيران وتركيا والسوداني ” ملتهي بولايته الثانية”
نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
أكثر من (940) مليون دولار إستيرادات العراق من الرز الهندي خلال 2024
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أقبال خجول على شراء تذاكر مباراة المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي
المنتخب العراقي يؤكد جاهزيته لمبارياته مع كوريا الجنوبية
اليوم.. المواجهة بين فريقي سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي
تحديد أسعار تذاكر مباراة العراق -كوريا الجنوبية
مفتن يخصص(250) مليون دينار عراقي للمنتخب الوطني في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026
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نائب:لاسيادة للعراق في ظل حكومة السوداني
المياه النيابية: العراق يتعرض إلى شحة مياه بسبب إيران وتركيا والسوداني ” ملتهي بولايته الثانية”
نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
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