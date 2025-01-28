نائب يدعو حكومة السوداني إلى تبليغ إيران وتركيا بعدم شراء النفط المهرب من قبل حكومة البارزاني

نائب يدعو حكومة السوداني إلى تبليغ إيران وتركيا بعدم شراء النفط المهرب من قبل حكومة البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة اجيال النائب محمد الصيهود ، الثلاثاء ، الحكومة بذل المزيد من الجهود من خلال علاقاتها الجيدة مع دول الجوار لمنع والحد من تهريب نفط الاقليم للخارج. وقال الصيهود في تصريح صحفي، ان ” استمرار تهريب نفط الإقليم لازال يشكل معضلة واحراج للحكومة العراقية اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، فضلا عن اضرا ه على الاقتصاد العراقي ومساهمته بزيادة المعروض في السوق العالمية الذي يؤدي الى خفض الأسعار بحسب ما يؤكده متخصصون بمجال النفط ” .وأضاف ان ” احد الخطوات الواجب اتخاذها للحد او منع التهريب ان تستغل الحكومة علاقاتها مع دول الجوار للتعاون بمنع عمليات التهريب”.ودعا الصيهود الكتل السياسية إلى الضغط “على الجانب الكردي الى التوصل الى حلول حقيقية لأجل إقرار قانون النفط والغاز الذي يعتبر الخطوة الرئيسية لإنهاء قضية التهريب ” .وكانت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، قد كشفت في حديث، عن “استمرار إقليم كردستان بتهريب النفط الى الخارج بعدة طرق بديلة عما كانت عليه في السنوات السابقة، فيما اكدت انه اين ما وجدت الأموال تواجدت ملفات الفساد في الدوائر التي تدعم تهريب النفط. 

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