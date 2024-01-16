نائب يدعو زعماء الإطار إلى التوافق على المرشح المحدد لرئاسة البرلمان

نائب يدعو زعماء الإطار إلى التوافق على المرشح المحدد لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في حزب الدعوة النائب محمد الصيهود، الثلاثاء، قوى الاطار التنسيقي الى عقد جلسة لغرض الاتفاق على شخصية محددة والتصويت لصالحها لمنصب رئيس البرلمان، مؤكدا ان الجلسة المقبلة لن تعقد دون توافق الاطار على رؤية موحدة.  وقال الصيهود في تصريح  صحفي، ان “جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب التي عقدت اول امس كانت مخيبة لعدم حسم  اختيار  الرئيس الجديد للبرلمان”.وأضاف ان “عدم اتفاق قوى الاطار التنسيقي على شخصية محددة أدت الى اخفاق المجلس بحسم انتخاب رئيس البرلمان”، داعيا ” قوى الاطار الى عقد جلسة تشاورية سريعة لغرض الاتفاق على شخصية محددة والتصويت لصالحها لمنصب رئيس البرلمان “.وأشار الصيهود الى انه “لايمكن تحديد عقد جلسة جديدة الا بعد اتفاق الاطار على شخصية محددة “.

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