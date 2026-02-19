نائب يدعو مجلس النواب إلى إيقاف قرارات السوداني المخالفة للصلاحيات

نائب يدعو مجلس النواب إلى إيقاف قرارات السوداني المخالفة للصلاحيات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم الغرابي، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى التصويت على قرار يقضي بإيقاف إحالة العقود خلال فترة حكومة تصريف الأعمال، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لمنع أي تجاوزات أو قرارات غير مدروسة قد تؤثر على المال العام.وقال الغرابي في حديث صحفي، إن “حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لإبرام العقود الكبيرة أو الاستراتيجية، وبالتالي فإن أي إحالة للعقود في هذه المرحلة يعد مخالفة دستورية”، مضيفاً أن “البرلمان يجب أن يتدخل بشكل عاجل لإيقاف هذه الإجراءات”.وأضاف أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على المال العام ومنع أي قرارات قد تضع أعباء إضافية على الحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أن “التصويت على هذا القرار سيضمن استقرار العملية الإدارية ويمنع استغلال فترة تصريف الأعمال”.ولفت الغرابي إلى أن “مجلس النواب أمام مسؤولية كبيرة في حماية المؤسسات من أي قرارات غير قانونية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”، مؤكداً أن “الحكومة المقبلة يجب أن تكون هي الجهة المخولة بإبرام العقود وفق رؤية واضحة وبرنامج حكومي متكامل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *