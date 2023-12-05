نائب يرد على باقري:العراق ليس بحاجة إلى قواتكم

نائب يرد على باقري:العراق ليس بحاجة إلى قواتكم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّ عضو مجلس النواب سجاد سالم، اليوم، على تصريحات رئيس أركان القوات الإيرانية الجنرال محمد باقري التي أعلن فيها استعداد قوات بلاده لـ “الدفاع” عن سلامة الأراضي العراقية ضد أي تهديدات تطالها من أي جهة معتدية أجنبية او داخلية.وقال سالم في حديث  صحفي، إنّ” العراق يملك قوات مسلحة مختلفة الصنوف وهو ليس بحاجة الى أي قوة خارجية للدفاع عنه حال تعرضه لأي خطر داخلي او خارجي، لافتا إلى أن القوات العراقية قادرة على الدفاع عن ارض العراق وسيادته وفرض الأمن”.وأكد ان “القوات العراقية التي حررت البلاد من تنظيم داعش الإرهابي قادرة على حماية العراق والعراقيين، وليس بحاجة أي مساعدة من أي قوة خارجية مهما كانت، والتصريحات الإيرانية ربما لها رسائل سياسية ليس الا”.وأعلن رئيس أركان القوات الإيرانية الجنرال محمد باقري، يوم أمس عن استعداد قوات بلاده لـ “الدفاع” عن سلامة الأراضي العراقية ضد أي تهديدات تطالها من أي جهة معتدية أجنبية او داخلية. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *