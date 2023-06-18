نائب يرفع دعوى قضائية ضد السوداني بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت

نائب يرفع دعوى قضائية ضد السوداني بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم النائب عن ائتلاف دولة القانون سعود الساعدي، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد السوداني بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكويت ، وكما مبين في الوثيقة أدناه…

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