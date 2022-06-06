نائب يسأل حكام العراق الخونة..إلى متى يبقى مفتاح تشغيل الكهرباء وقطعها بيد إيران؟

نائب يسأل حكام العراق الخونة..إلى متى يبقى مفتاح تشغيل الكهرباء وقطعها بيد إيران؟
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه نائب مستقل ،اليوم الأثنين، سؤلا لحكام العراق الخونة شيعة وسنة وكرد :إلى متى يبقى مفتاح تشغيل الكهرباء وقطعها بيد إيران التي دمرت البلاد والعباد؟، واضاف النائب الذي رفض الكشف عن اسمه ، لقد صرف على وزارة الكهرباء  بعد 2005 أكثر من 62 مليار دولارا بحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي ، وما زالت الكهرباء معطلة  بقرار إيراني  ، واوضح النائب،  يفترض على هيئة النزاهة والقضاء معا فتح ملف فساد وزارة الكهرباء ومساءلة  الوزراء السابقين  أين ذهبت المليارات ؟ ،  وتابع، مبلغ 62 مليار دولار يكفي لبناء دولة  وليس محطات كهربائية ، وأكد، أن حكام العراق الخونة وخاصة زعماء أحزاب الحشد الشعبي والتيار الصدري ورؤساء الحكومات  السابقة جميعهم دون استثناء معاول لتهديم العراق وهذا ما حصل فعلا. وناشد البرلماني الشعب العراقي بالخروج بثورة عارمة ضد الخونة وإسقاط العملية السياسية وتشكيل حكومة وطنية وخلاف ذلك ،العراق ماض للمجهول.

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