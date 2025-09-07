نائب يستبعد إتفاق بين بغداد وأربيل بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب  محمد البلداوي، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملف النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، عازيًا السبب إلى مماطلة الأحزاب الكردية وسعيها وراء المصالح الخاصة.وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “من أبرز الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل هي مسألة تهريب نفط الإقليم إلى تركيا ودول أخرى وهو ما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة وأحرج الحكومة العراقية أمام الدول المنتجة للنفط”.وأضاف أن “جميع المحاولات التي جرت في السابق للتوصل إلى اتفاق نفطي مشترك باءت بالفشل، بسبب رفض الأحزاب الكردية الالتزام بالمعايير الاتحادية ورغبتها في الاستفادة من عمليات التهريب”.وأشار البلداوي إلى أن “هناك العديد من المنافذ غير الرسمية في الإقليم تُستغل من قبل شبكات التهريب”، مؤكداً أن “معالجة هذه المشكلة تتطلب فرض سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية في الإقليم وإخضاعها للقانون”.

