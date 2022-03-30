نائب يستبعد حل مجلس النواب

نائب يستبعد حل مجلس النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود،  الأربعاء،  حل مجلس النواب او إعلان حالة الطوارئ من قبل التحالف الثلاثي.وقال الصيهود في تصريح  صحفي، إن “التيار الصدري  ليس أمامه سوى التفاهم مع الإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة النيابية الشيعية لتسمية رئيس الوزراء”.وأضاف أن “حل مجلس النواب نفسه لأن ذلك معناه التهيئة لانتخابات برلمانية جديدة”، مبينا أن “الدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ أو حل مجلس النواب الذهاب بالبلاد نحو نفق مظلم”.ولفت الصيهود إلى أن “إعلان حالة الطوارئ تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد حضور اعضاء مجلس النواب”.وكان عضو تحالف الفتح عائد الهلالي اعتبر في وقت سابق،  تلويح رئاسة مجلس النواب بإعلان حالة طوارئ وحل البرلمان بأنه يمثل ضعفا على النواب المستقلين لحضور جلسة الأربعاء ومحاولة استدراجهم لصالح التحالف الثلاثي.

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