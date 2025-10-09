نائب يستعد لتقديم بلاغات للجهات المعنية عن استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، عن عزمه تقديم بلاغ رسمي إلى ثلاث جهات مختصة بشأن ما وصفه بـ”استغلال الحكومة لموارد الدولة في دعم قوائم انتخابية ومرشحين” في بغداد وعدد من المحافظات.وقال الحسيني في تصريح صجفي، إن “الدعم الحكومي لتحالف رئيس الحكومة والعصائب  وغيرها من المقربين على السوداني بات واضحًا ولا يختلف عليه اثنان، وقد تم رصده ميدانيًا في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى”، معتبراً أن “ذلك يشكل خرقًا صريحًا للضوابط والتعليمات المعمول بها في العملية الانتخابية”.وأضاف أن “البلاغ الذي سيُقدَّم إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سيكون مدعومًا بجميع التفاصيل والأدلة التي يتم جمعها حاليًا”، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة تهدف إلى حماية المسار الديمقراطي ومنع استغلال المشاريع والمال العام في الترويج لقوى أو مرشحين على حساب مبدأ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص”.

