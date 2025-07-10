نائب يستغرب من السوداني بعدم استخدامه الورقة الاقتصادية ضد تركيا

نائب يستغرب من السوداني بعدم استخدامه الورقة الاقتصادية ضد تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب العراقي، حميد كاظم، اليوم الخميس، أن الوضع المائي في العراق يتسم بالخطورة، داعياً الحكومة إلى استثمار الورقة الاقتصادية في مواجهة تركيا لضمان حقوق العراق المائية.وقال كاظم في حديث صحفي، إن “القطاع الخاص يتولى الجانب الأكبر من التبادل التجاري مع تركيا”، مشيراً إلى أن العراق يمتلك العديد من أدوات الضغط الاقتصادية التي يمكن استغلالها.وأضاف أن “قلة الإطلاقات المائية من تركيا وعدم التزامها بحصة العراق بدأت تظهر تأثيراتها السلبية بشكل واضح في البلاد”، موضحاً أن “حجم الصادرات التركية للعراق يبلغ 24 مليار دولار سنويا”.وشدد على أهمية “استخدام الورقة الاقتصادية بشكل فعّال لإجبار تركيا على الالتزام بإطلاق الحصص المائية المستحقة للعراق”.

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