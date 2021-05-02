نائب يستغرب من تصريحات المالية النيابية بشأن إقرار موازنة 2022

نائب يستغرب من تصريحات المالية النيابية بشأن إقرار موازنة 2022
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح النائب احمد سليم، السبت، أن تصريح المالية النيابية بشأن اقرار موازنة 2022 هو تصريح سابق لآوانه ولا يوجد شيء يجعلنا نرى المستقبل ونستبق الاحداث.وقال سليم في تصريح صحفي، إن ”تصريحات المالية النيابية حول موازنة 2022 وإقرارها في وقت مبكر هي تصريحات سابقة لإوانها” ،مبيناً ان “موازنة 2021 لهذا اللحظة تشهد تخبطات وأخطاء وطعون“.واضاف “ليس هناك عصى سحرية تكشف لنا أن تكون الامور والظروف طبيعية تسمح لإقرار الموازنة لعام 2022 قبل أوانها وان الموازنة الحالية قد كلفت نصف السنة ولهذا اللحظة لم تنفذ بشكل كامل “.يذكر ان اللجنة المالية في مجلس النواب رجحت إقرار موازنة 2022 في وقت مبكر لتزامنها مع انتخابات مجلس النواب في تشرين الأول من هذا العام “.

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