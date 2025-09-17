نائب يستغرب من “سكوت” السوداني عن كارثة شحة المياه في العراق

نائب يستغرب من “سكوت” السوداني عن كارثة شحة المياه في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت النائبة سوزان منصور، اليوم الاربعاء، تجاهل الحكومة لأزمة المياه وتداعياتها الخطيرة، محذرة من أن استمرار شح المياه سيقود إلى أزمة تهدد الزراعة وحتى مياه الشرب.وقالت منصور في تصريح  صحقي، إن “الكثير من القرى تعتمد على نفسها بحفر الآبار ووضع خطط بدائية لإيصال المياه، من دون أن تحظى بأي دعم أو مساندة حكومية”، مؤكدة أن “الحكومة تغض الطرف عن واحدة من أخطر الأزمات الاستراتيجية، في وقت تصب فيه اهتمامها على بناء الجسور وتعبيد الطرق وجذب المستثمرين، بينما تضع ملف المياه خلف ظهرها”.وأضافت أن “شحة المياه لم تعد خطراً على الزراعة فقط، بل باتت تهدد مياه الشرب أيضاً، ما ينذر بكارثة حقيقية في حال استمرار تجاهل هذا الملف”.وتابعت منصور، أن “الحكومة أعلنت تشكيل لجنة خاصة بالمياه، لكن التجربة أثبتت أن كثيراً من هذه اللجان تبقى مجرد عناوين من دون مضمون حقيقي أو خطوات عملية”.ودعت منصور الحكومة إلى “وضع ملف المياه في صدارة أجندتها، وتوفير الحلول الجذرية عبر دعم الفلاحين وتشجيع الزراعة، بما يضمن الأمن الغذائي والمائي للبلاد قبل فوات الأوان”.

