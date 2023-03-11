نائب يطالب الإقليم بإرسال إيراداته النفطية وغيرها إلى المركز وحصته من الموازنة لن تتجاوز 12%

نائب يطالب الإقليم بإرسال إيراداته النفطية وغيرها إلى المركز وحصته من الموازنة لن تتجاوز 12%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم السبت، ان إصرار إقليم كردستان على منحه 14% من الموازنة سيلاقي رفضا نيابيا واسعا داخل قبة البرلمان.وقال عليوي في تصريح  صحفي، إن ” حصة الإقليم من الموازنة العامة للسنة المالية 2023 مرهونة بالتفاهمات والحوارات بين بغداد واربيل للوصول الى حل قبل البت من الحكومة ومجلس النواب”.وأضاف، ان ” إقليم كردستان مطالب بعدة التزامات مع الحكومة المركزية في بغداد، من بينها العائدات النفطية واموال المنافذ الحدودية وغيرها”.وأشار عليوي، الى ان ” إصرار حكومة الإقليم على نسبة 14% من الموازنة العامة، سيلاقي رفضا واسعا داخل مجلس النواب عند التصويت على موازنة العام الجاري”.وكانت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، قد اكدت في حديثها ، أن حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للسنة المالية 2023 حددت بـ12.67%.

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