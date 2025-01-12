نائب يطالب البرلمان الآسيوي بفتح تحقيق في جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

نائب يطالب البرلمان الآسيوي بفتح تحقيق في جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي ، اليوم الاحد، الجمعية البرلمانية الاسيوية المنعقدة في بغداد بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني .وقال السلامي في تصريح صحفي،إن” هناك ترحيبا عراقيا وعربيا ودولياً بمذكرات الجنائية الدولية بحق المجرم النت ياهو “.وأضاف ان” الكيان الصهيوني يواصل جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وحتى بقية الدول المناهضة للكيان” ، مشيرا إلى أن “ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم حرب في غزة يهدف إلى تجويع المدنيين الأبرياء والتنكيل بهم”.وأوضح ان” هذه الجرائم تتطلب اتخاذ التدابير اللازمة للدفع بالجهود الجماعية لوقف هذه الحرب”.وطالب السلامي بـ”تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني “.

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