نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب

نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، الحكومة بإرسال مشروع تعديل قانون سلم الرواتب إلى مجلس النواب في أسرع وقت.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي إن “مجلس النواب تفاجأ بإقدام الحكومة على سحب مشروع قانون سلم الرواتب، بحجة إجراء بعض التعديلات عليه”.وأضاف أن “وزارة المالية تذرعت بعدم وجود قاعدة بيانات شاملة لجميع موظفي الدولة، إلى جانب تصريحات الحكومة التي تحدثت عن إلغاء بعض التشريعات لتسهيل إتمام التعديل”.وأكد عبد الجبار على “ضرورة الإسراع في إرسال المشروع إلى مجلس النواب، من أجل المضي قدماً في تشريعه خلال المرحلة المقبلة”.

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