نائب يطالب الحكومة برفع شكوى لمجلس الأمن الدولي بإخراج القوات التركية من العراق

نائب يطالب الحكومة برفع شكوى لمجلس الأمن الدولي بإخراج القوات التركية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب محمد البلداوي، اليوم الاربعاء، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفه بالـ”خطر الكبير” الذي يمثله التواجد التركي في العراق.وقال البلداوي في تصريح صحفي، ان “الحكومة التركية لم تعد لديها ذرائع مقنعة لبقاء قواتها على الأراضي العراقية، خاصة بعد التطمينات التي قدمتها الحكومة بضمان الأمن في تلك المناطق”.واكد ان “وجود قوات الاحتلال التركي في شمال العراق يمثل خطرًا كبيرًا على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة بأكملها”، مشيرًا إلى أن “التدخلات التركية في سوريا والعراق أثرت سلبًا على استقرار البلدين”.ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار تركيا على سحب قواتها من الأراضي العراقية وإعادة السيادة الكاملة للعراق”، مؤكدًا أن “العمليات العسكرية التركية ليست سوى محاولة لتحقيق أطماع إقليمية تحت ذرائع أمنية واهية”.يذكر أن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، قد وجه دعوة تاريخية لحل الحزب وتسليم الأسلحة. 

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