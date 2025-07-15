نائب يطالب بإحالة المشهداني إلى لجنة طبية لبيان أهليته العقلية

نائب يطالب بإحالة المشهداني إلى لجنة طبية لبيان أهليته العقلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب، علي الموسوي، الثلاثاء، أن البرلمان يواجه محاولات متعمدة لإضعافه وتشويه صورته أمام الرأي العام، مشددًا على أن لا مشكلة لدى كتلته في إحالة رئيس مجلس النواب الحالي محمود المشهداني إلى لجنة طبية للتأكد من أهليته الصحية.وقال الموسوي في تصريح متلفز، إن “مشاكل البرلمان تتصاعد بفعل القوانين الجدلية والخلافات السياسية، في وقت تسعى بعض الأطراف لإظهار المؤسسة التشريعية بصورة سيئة أمام المواطنين”.وأضاف أن “تدوينة المشهداني الأخيرة ليست بالخطيرة، لكنه في ذات الوقت هو من اعتدى على النواب وليس العكس”، مبينًا أن “التسريبات التي تتحدث عن انسحاب الكتل السنية من العملية السياسية غير صحيحة، فالجميع يرغب بالمشاركة ولا يقبل بإقصاء دوره، لكن بالمقابل نحن نرفض أخذ رئاستي البرلمان والجمهورية معا”.

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