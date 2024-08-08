نائب يطالب بإحالة محافظ ذي قار إلى القضاء لفساده

نائب يطالب بإحالة محافظ ذي قار إلى القضاء لفساده
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت النائبة علا عودة رئاسة  البرلمان  بتقديم شكوى رسمية  ضد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي القيادي في تيار الحكمة لفساده ولتجاوزه على الدستور والقانون كما في الكتاب أدناه… 

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