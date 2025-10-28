نائب يطالب باستقطاع ديون حكومة المركز التي بذمة الاقليم

نائب يطالب باستقطاع ديون حكومة المركز التي بذمة الاقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في منظمة بدر الايرانية النائب معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى استقطاع المبالغ المالية المترتبة بذمة إقليم كردستان من حصته في الموازنة العامة.وقال الكاظمي في تصريح  صحفي، إن “هناك مبالغ كبيرة بذمة الإقليم لم يتم تسويتها حتى الآن، في وقت تُعاني فيه محافظات الوسط والجنوب من نقص واضح في التخصيصات المالية والمشاريع الخدمية”، داعياً الحكومة إلى “اتخاذ خطوات عملية لضمان العدالة المالية وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين”.وأشار إلى أن “السكوت عن هذه الملفات سيُعمّق من أزمات الثقة بين بغداد والإقليم، ويُضعف قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل متوازن”.ويذكر أن الخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ما تزال مستمرة، خصوصاً بشأن عائدات النفط والمنافذ الحدودية، دون التوصل إلى حلول نهائية تضمن التوزيع العادل للثروات.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *