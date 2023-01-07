نائب يطالب بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة

نائب يطالب بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوّح عضو مجلس النواب مثنى أمين، السبت، إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في حال عدم المضي بالإقرار الرسمي في إعتبار مدينة حلبجة محافظة عراقية لتنضم إلى باقي المحافظات الـ18.وقال أمين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إنه “على الرغم من عدم وجود إشكالية تحويل حلبجة الى محافظة من الناحية الدستورية إلا أن البرلمان العراقي لا يتعامل معها كمحافظة”.وأردف بالقول إنه “بعد أن لم يقر البرلمان العراقي أي قوانين لتحويل حلبجة إلى محافظة مقابل الدعم الدستوري الذي حظيت به، أعد رئيس الجمهورية تقريرا عن مطالبنا من خلال وزارة التخطيط لتحديد حدود حلبجة، و كان من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء عليه، لكن هذا لم يتم”.وأضاف أمين إنه “إذا شاهدنا أن الخطوات تسير ببطء في هذا الشأن فإننا سنذهب إلى المحكمة الاتحادية ونقدّم شكوى لديها”.وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية، ولكن لغاية الآن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة.

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