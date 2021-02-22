نائب يطالب بتشديد الإجراءات الرقابية على المحافظين لمنع الهدر والفساد المالي

نائب يطالب بتشديد الإجراءات الرقابية على المحافظين لمنع الهدر والفساد المالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة النهج الوطني النيابية عمار طعمة، الاثنين، بتشديد الاجراءات الرقابية على تصرفات المحافظين المالية لمنع الهدر والفساد المالي.وقال طعمة في بيان ، انه”مع قرب اقرار الموازنة وتضمينها تخصيصات استثمارية وزارية وتنمية المحافظات فان الحاجة تشتد لاعتماد اجراءات واليات رقابية واضحة وحازمة لمتابعة انفاق هذه التخصيصات خصوصا مع تأشير التجارب الماضية على هدر وفساد كبير في كل التخصيصات، فاهداف التنمية وتقديم الخدمات لايتحقق بمجرد ادراج التخصيصات الاستثمارية وتنمية المحافظات بل لابد من التركيز على رقابة جميع مراحل  انفاق هذه المبالغ الطائلة وبخلافه فانها ستذهب في فيافي بني سعد وتتقاسمها القوى النافذه بعيدا عن مصالح مواطني المحافظات عموما”.واضاف، انه”مما يزيد القلق بتفريط وتضييع هذه التخصيصات بعيدا عن اهدافها الحقيقية ما يصلنا من مؤشرات مريبة لتصرفات بعض المحافظين التي وصلت الى حد التجاهر وعدم التخفي في ممارسة اساليب الفساد باشكاله العديده دون حساب لرادع مجتمعي او قضائي، لذا نعتقد ان تفعيل  الرقابة الشعبية الواعية المنضبطة في متابعة مصير الاموال المخصصة للمحافظات والموازنة الاستثمارية والزام الحكومات المحلية بطرح كل المعلومات والاجراءات المرتبطة بانفاق هذه الاموال امام الرأي العام وفي متناوله ليتم توظيف زخم الرقابة الشعبية ومعاناة المحرومين في تقويم الحيود والانحراف عن مصالح الشعب ومساءلة المتلاعبين بالمال العام واستنقاذه من اياديهم غير الامينة”.

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