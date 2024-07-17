نائب يطالب بتفعيل استجواب المسؤولين

نائب يطالب بتفعيل استجواب المسؤولين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية عامر عبد الجبار ، اليوم الأربعاء ، مطالبته بضرورة تفعيل ملف الاستجوابات داخل مجلس النواب . وقال عبد الجبار في حديث  صحفي ، أن ” هناك العديد من المطالبات البرلمانية بغية تفعيل ملف الاستجوابات وممارسة عمل مجلس النواب الرقابي”. وأضاف أنه ” من حق البرلمان الاستجواب للمصلحة العامة وليس للاستهداف السياسي” ، مشيرا إلى أن “البرلمان سلطة تشريعية ورقابية على مؤسسات الدولة لأجل المصلحة العامة وكفل لها الدستور حق الاستجواب “. وتابع أن ” الهدف من الاستجواب هو إصلاح عمل الحكومة من باب التعاون والمصلحة العامة “.

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