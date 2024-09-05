نائب يطالب بجلسة طارئة لاستضافة رئيس هيئة النزاهة عن ملفات الفساد

نائب يطالب بجلسة طارئة لاستضافة رئيس هيئة النزاهة عن ملفات الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو كتلة الوفاء والتغيير النيابية ياسر اسكندر وتوت ، الخميس ، تصريحات رئيس هياة النزاهة القاضي حيدر حنون بالخطيرة.وقال وتوت في حديث صحفي، ان “تصريحات حنون توجب مجلس النواب للذهاب بجلسة طارئة لاستضافة حنون”.واضاف ان “الجلسة الطارئة ستجعل مجلس النواب يقف على حقيقة ما طرحه حنون في مؤتمره الصحفي يوم امس، فيما اشار الى ان كتلته النيابية “داعمة وبشكل مطلق لهياة النزاهة والقضاء الذي هو صاحب القرار النهائي”. وكان رئيس هياة النزاهة حيدر حنون، كشف يوم امس في مؤتمر صحفي عن خفايا سرقة القرن التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد وترط رئيس المحكمة الجنائية القاضي  ضياء جعفر باخفاء ملفات القضية وعدم  النظر في سرقة 18 مليار دولار من قبل شركة السكك لصالح منظمة بدر.

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