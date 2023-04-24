نائب يطالب بزيادة تخصيصات المحافظات في موازنة 2023

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اليوم..إنطلاق الجولة 25 من مباريات الدوري العراقي الممتاز
كريم:إنضمام لاعب جديد لمنتخب الشباب
مانشستر سيتي يعبر إلى النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا
تقارير صحفية:نوادي برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان يسعون لضم اللأعب محمد صلاح اليهم
الأرجنتين تستضيف بطولة العالم للشباب تحت (20) عاماً لعام 2023
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جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
الشابات العراقيات في رمضان بعمان
وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
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وزير التجارة يعرض خدمات وزارته أمام شركة الأويس الإطارية
مصادر :استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بضغوط من الأحزاب الولائية المتنفذة استعداداً للتزوير
قشمريات السوداني بالإصلاح الاقتصادي ..مضاعفة تخصيصات الرئاسات في موازنة 2023
#حكومة الصمون..تقرر (120) صمونة شهريا لكل عراقي
المالكي كارثة العراق ودماره
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- اذاعة INN