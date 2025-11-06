نائب يطالب بنشر أسماء النواب المتغيبين بشكل دائم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب باسم الغرابي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بالكشف عن أسماء النواب الذين يتغيبون بشكل مستمر عن الجلسات، خصوصا أولئك الذين جددوا ترشحهم للدورة البرلمانية المقبلة، محذرا من أن عودتهم ستؤدي إلى استمرار ضعف الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان.وقال الغرابي في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان ملزمة بنشر أسماء النواب المتغيبين بشكل دائم عن جلسات المجلس لما تسببوا به من تعطيل لعمل البرلمان على الصعيدين التشريعي والرقابي وبالأخص الذين أعادوا ترشيح أنفسهم في الانتخابات المقبلة”.وأضاف أن “إعادة انتخاب هؤلاء النواب ستجعل البرلمان المقبل يواجه الإخفاقات ذاتها سواء في تشريع القوانين أو في ممارسة دوره الرقابي ومحاسبة المقصرين في مؤسسات الدولة ،مؤكدا أن “محاسبة النواب المتغيبين تمثل خطوة ضرورية لإصلاح العمل البرلماني وضمان فاعلية المؤسسة التشريعية”.

