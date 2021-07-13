نائب يطالب حكومة الكاظمي بالإستقالة فوراً

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا النائب حسن سالم، الثلاثاء، ما وصفها بـ”حكومة الحرائق والازمات”، إلى الاستقالة فورا للحفاظ على دماء العراقيين.وقال سالم، في بيان ، إن “على حكومة الكاظمي الاستقالة فورا”، واصفا اياها بـ”حكومة الحرائق والازمات وتجويع الشعب العراقي وذلك حفاظا على دماء العراقيين”.وأضاف، أن “حادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية المروعة والتي ادت الى وفاة 66 شخص واصابة 100 بينهم 21 جثة متفحمة، هذا ناتج عن الاستخفاف بارواح الناس الذين يدخلون للمستشفيات لانقاذ ارواحهم فيخرجون جثث متفحمة نتيجة الاهمال والفساد”.وتابع: “عادة تلجأ الحكومة الى التسويف والمماطلة من خلال تشكيل لجان لاتغني ولاتسمن من جوع ولم تضع حدا للفساد والاستهتار بارواح الناس”.