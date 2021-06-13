نائب يطالب حكومة الكاظمي بالحد من ارتفاع سعر صرف الدولار

نائب يطالب حكومة الكاظمي بالحد من ارتفاع سعر صرف الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب المستقل منصور البعيجي الحكومة باتخاذ خطوات سريعة للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مؤكدا انه خلق ازمة اقتصادية واضر بشريحة كبيرة جدا من ابناء الشعب وزاد من نسبة الفقر في البلد واثقل كاهل المواطن بصورة كبيرة جدا لايمكن السكون عنها .وقال النائب المستقل منصور البعيجي في بيان ، انه “على الحكومة ان يكون لها موقف وتتخذ خطوات سريعة للحد من هذا الارتفاع، وكذلك مراقبة اسعار صرف الدولار والاسواق التي تشهد ارتفاع كبير جدا بالاسعار للمواد الغذائية والادوية لانه من غير المعقول ان يستمر هذا الامر بدون حل لان الامر يسير الى مالايحمد عقباه اذا لم تتخذ الجهات المعنية الخطوات المناسبة لهذه الازمة” .واضاف البعيجي ان ارتفاع اسعار النفط بالاسواق العالمية يجب ان ينعكس ايجابا على اقتصاد البلد الذي شهد تدهورا كبيرا خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا وقرار رفع سعر صرف الدولار. 

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