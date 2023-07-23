نائب يطالب خروج بيشمركة البارزاني من نينوى

نائب يطالب خروج بيشمركة البارزاني من نينوى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، الأحد، عدم وفاء مسعود البرزاني بسحب قواته من أراضي محافظة نينوى وقراها التي تسيطر عليها، لافتا ان الفترة المقبلة ستشهد تصعيد من قبل الأهالي في حال استمرار الوضع على ماهو عليه وعدم خروج البيشمركة من أراضيهم.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “هناك وفد قد توجه الى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني من اجل سحب قوات البيشمركة من المناطق التي يفرض سيطرته عليها في محافظة نينوى وتم ذلك عام 2018 ووعد بإعادة تلك المناطق الى أهلها، وتكرر ذلك بذهاب الوفد أيضا في 2020 و2023 ووعد بنفس الكلام”.وأضاف ان “البارزاني وعلى الرغم من الوفود التي التقته والوعود التي اطلقها الهم، الا انها لم تنفذ ولم تنسحب قوات البيشمركة من الأراضي التي تسيطر عليها في محافظة نينوى”.وبين ان “أهالي المناطق التي تسيطر عليها القوات المذكورة لجأوا لاسلوب التظاهر وتنظيم الوقفات الاحتجاجية من اجل تلبية متطلباتهم بخروج البيشمركة من مناطقهم، ووعدوا بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم”.وأشار الى ان ” قوات البيشمركة تسيطر على قرى في ربيعة من المحمودية والقاهرة وصفية وكذلك في زمار مثل الشيحان وجدرية وقرى في الحمدانية ووانا وتلكيف ومخمور”.

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