نائب ينتقد حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية

نائب ينتقد حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق -علق النائب عن المكون الإيزيدي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان علي، اليوم الثلاثاء، على قرار وزارة العدل بشأن حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية، واصفاً اياها بـ “الارزاق” التي لا يمكن قطعها. وذكر النائب في وثيقة صادرة من مكتبه ، أن “هذا القرار سوف يؤثر سلبا على ارزاق اعداد هائلة من ابناء الشعب العراقي وهنا نقول (قطع الاعناق ولا قطع الارزاق)”، مطالباً “المحكمة الاتحادية العليا برفض القرار وقبول الطعن به، وايجاد بدائل عن هكذا قرارات”.

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