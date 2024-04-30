نائب ينسحب من تحالف دعم الدولة الذي مضى على تشكيله 24

نائب ينسحب من تحالف دعم الدولة الذي مضى على تشكيله 24
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انسحب النائب هادي السلامي من التشكيل الجديد الذي لم يمضي عليه 24 ساعة ” تحالف دعم الدولة” ، وجاء انسحابه بعد قناعته ان هذا التشكيل يدعم السوداني وليس المواطن العراقي ،وفق الوثيقة أدناه…

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