نائب يوجه انتقاد للسوداني..الناصرية ليست إرهابية؟!

نائب يوجه انتقاد للسوداني..الناصرية ليست إرهابية؟!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو مجلس النواب، داود العيدان،السبت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ما حصل في محافظة ذي قار.وخاطب العيدان رئيس الوزراء في منشور على “فيسبوك” ، قائلا “هل تعلم إن محافظة ذي قار جزء من العراق وهي ضمن مسؤوليتك الأمنية حيث تعرضت العوائل في مدينة الناصرية لرعب بسبب إطلاق العيارات النارية والقنابل الدخانية في هذا الوقت على خلفية مداهمة منزل الناشط احسان ابو كوثر فجر اليوم” مبينا انه “رغم إن الناشط موقوف لدى الأجهزة الأمنية منذ أسابيع !!؟؟”.وأضاف “عزيزي دولة رئيس الوزراء أهالي مدينة الناصرية مسالمين وليس إرهابيين لكي تداهموا منازلهم في هذا الوقت المتأخر وفي هذا الشهر الفضيل.

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