نائب:3 مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة

نائب:3 مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائب عن الاطار التنسيقي عالية نصيف , الاحد , ان اللجنة المكلفة بتحديد شخصية لمنصب رئاسة الوزراء المقبل توصلت الى تحديد ثلاث شخصيات من مجموع 25 مرشحا, مؤكدة ان التصويت على احد الثلاثة سيتم خلال الأسبوع الجاري .وقالت نصيف في تصريح صحفي, إن “قضية حسم منصب رئاسة الوزراء سيتم خلال الأسبوع الجاري ” , كاشفة عن ” اختيار اللجنة المكلفة بتحديد شخصية لمنصب رئاسة الوزراء المقبل توصلت الى تحديد ثلاثة شخصيات من مجموع 25 مرشح للمنصب ” .وأضافت ان “الاختيار سيتم عن طريق انتخاب الهيئة العامة المكونة من النواب الشيعة” , داعية قادة الاطار التنسيقي الى “الإيفاء بوعدهم بألية الانتخاب عن طريق الهيئة العامة حتى يتحمل النواب الشيعة أيضا مسؤولية اختيار الحكومة ” .وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم أكد في وقت سابق، ان الإجراءات بتشكيل الحكومة تسير بشكل صحيح ومؤشرات إيجابية بحسم ازمة رئاسة الجمهورية , مبينا ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الحكومة الاسبوع الجاري.

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