نائب:3 ملفات ما زالت مستعصية في الموازنة

نائب:3 ملفات ما زالت مستعصية في الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، بان 3 ملفات لازالت مستعصية في الموازنة.وقال الخالدي في حديث صحفي، ان ” جلسة السبت القادم ربما لن تفضي الى شيء اذا لم تحل الخلافات في الموازنة في ظل وجود ملفات مستعصية ابرزها استحقاقات اقليم كردستان وسعر صرف الدولار وموازنات الوزارات”.وأكد على “ضرورة وجود تنازلات متبادلة بين كل الاطراف من اجل الوصول الى توافقات تحسم الخلافات الموجودة في كل الملفات العالقة”.واضاف الخالدي، ان” هناك احتمال كبير بان تمرر موازنة 2021 بالاغلبية اذا لم تصل القوى النيابية الى حلول حيال الإشكالات”،  مؤكدا بان “المفاوضات مستمرة ونامل ان تصل الى تفاهمات نهائية قبل جلسة السبت القادم”.وكان مجلس النواب قرر عقد جلسة رسمية السبت المقبل لمناقشة الموازنة وطرحها للتصويت.

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