نائب:(49) مستشاراً في مصفى كربلاء صرفياتهم (4)ملايين ديناراً يومياً!!

بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب حيدر المطيري،الأحد، إن مصفى كربلاء من تأريخ بناءه لغاية الآن جرى وفق صفقات فاسدة تورطت فيها الحكومات السابقة والحالية والمحافظة ووكلاء المرجعية ، وأضاف النائب في حديث صحفي، ان المصفى توقف عن العمل عدة مرات بسبب الفساد ، وأكد، ان مصفى كربلاء الوحيد في العالم فيه (49) مستشارا!! وعشرات المدراء العامين !!، وأن صرفيات المستشارين لوحدهم يكلف خزينة الدولة ( 4 ) ملايين ديناراً يومياً عدا المدراء وباقي العمال!!.

