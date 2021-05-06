نائب:70% نسبة العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات القادمة

نائب:70% نسبة العزوف الشعبي عن المشاركة في الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الخميس، أن عزوف الناخبين قد يصل الى 70% بسبب البطاقة البايومترية.وقال الخالدي في تصريح  صحفي،ان” احد اهم عوامل نزاهة الانتخابات القادمة المزمع اقامتها في تشرين الاول المقبل استخدام البطاقة البايومترية لانها ستضع حد للتزوير الذي كانت وراء ما وصلت اليه العملية السياسية من اخفاقات متكررة خاصة بعد انتخابات 2018″.واضاف،ان” عدم استخدام البطاقة البايومترية بشكل شامل في الانتخابات والابتعاد عن البطاقة العمياء اي البطاقة العادية ستدفع الى عزوف كبير للناخبين ربما يصل الى 70% واكثر”، مبينا أن “رويتنا ثابتة بأن البايومترية هي من تحافظ على نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة”.وأشار الخالدي الى ان” موعد الانتخابات يمكن تغيره الى وقت لاحق لحين الانتهاء من التحديث البايومترية لضمان ان تكون البطاقة هي السبيل الوحيدة للادلاء بالاصوات لان البطاقة العمياء عليها الكثير من المؤشرات السلبية”.

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