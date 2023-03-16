نائب:(72) نائب يرفضون نظام “سانت ليغو” الانتخابي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب إطاري:سنصوت على الموازنة بدون التعمق في تدقيقها
قوباد:الإقليم لايهمه من يصدر النفط بل بتسويقه بسعر أفضل
أكثر من (233) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الإطار الشيعي
خبير نفطي:العراق سيعلن عن إفلاسه جراء فقدان التخطيط والمهنية لحكومته الإطارية
العوادي:السوداني لايؤمن بـ”تعليق المغذيات” لحل المشاكل
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب إطاري:سنصوت على الموازنة بدون التعمق في تدقيقها
قوباد:الإقليم لايهمه من يصدر النفط بل بتسويقه بسعر أفضل
أكثر من (233) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الإطار الشيعي
خبير نفطي:العراق سيعلن عن إفلاسه جراء فقدان التخطيط والمهنية لحكومته الإطارية
نائب:وزيرة الإتصالات فاشلة ويجب استجوابها
-
- رياضية
- تحقيقات
وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
-
- متابعات خاصة
عودة العلاقات السعودية الإيرانية لاتعني الاطمئنان من الغدر الإيراني
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
-
- منوعات
- صورة وتعليق
مسؤول حكومي:لاتوجد كرامة للإنسان العراقي والقضاء فاشل وفاسد
خيانة الحكومة الإطارية ..العراق محافظة فارسية
الشعب العراقي بلا ماء شرب خلال الأيام المقبلة بسبب إصرار إيران على قطع المياه عنه وتخفيضه من قبل تركيا
كتائب حزب الله:لايوجد سلاح منفلت في البلد ودخول المسؤولين الإيرانيين للعراق لايستوجب حصول الموافقة المسبقة
حمودي لرشيد:لو استمرت إيران بقطعها المياه عن العراق “الإمام المهدي سيخلق للبلد بحرا من المياه”!!
-
- اذاعة INN