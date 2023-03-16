نائب:(72) نائب يرفضون نظام “سانت ليغو” الانتخابي

نائب:(72) نائب يرفضون نظام “سانت ليغو” الانتخابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل حسين السعبري، الخميس، عن جمع 72 توقيعا لرفض نظام “سانت ليغو” في قانون الانتخابات المقبلة، مبينا ان  اعتماد النظام يخالف توجيهات المرجعية الدينية العليا. وقال السعبري في تصريح صحفي، ان ” تضمين نظام سانت ليغو كنظام انتخابي لاحتساب الأصوات مجحف بحق القوى السياسية الناشئة وللمستقلين، حيث تم جمع اكثر من 72 توقيع لرفض اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات المقبل لكونه يخالف توجيهات المرجعية الدينية السابقة “،أضاف ان ” النواب المستقلين وبعض القوى السياسية الصغيرة والناشئة يضغطون بكل الوسائل لاجل رفض اعتماد النظام الانتخابي سانت ليغو حتى ولو تطلب الامر القيام بتحشيد شعبي دستوري “.وأشار السعبري الى  ان “الاتجاه العام للقوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة ذاهب لتمريرة بسب العدد الكبير الذي يمتلكه الائتلاف , الا اننا سنستمر بأجراء الحوار معهم لإيجاد صيغة انتخابية تضمن للجميع حق المشاركة والتواجد تحت قبة البرلمان ” .

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