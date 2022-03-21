نائب:(9) مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة

نائب:(9) مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين عضو مجلس النواب ثائر مخيف، الاثنين، أن رئيس الوزراء القادم سيكون مفاجئة للكتل السياسية، مبيناً أن هناك قائمة بـ 9 مرشحين لرئاسة الوزراء تدور أسمائهم داخل الأروقة السياسية.وقال مخيف في تصريح  صحفي، إن “هناك قائمة بـ9 مرشحين لرئاسة الوزراء داخل الأروقة السياسية “، مشيراً إلى أن “رئيس الحكومة القادم سيكون مفاجئة ومن خارج القائمة المطروحة حالياً”.وأضاف “نبحث عن رئيس وزراء يكون غير منحاز لطرف معين ويحقق مطالب الشعب العراقي وليس مطالب الجهة أو الحزب الذي جاء به”.وأشار إلى أن “البلد لن يتحمل فشل جديد ويحتاج إلى شخصية قيادية قادرة على اتخاذ القرارات التي يحتاجها الشعب بعيداً عن انتماءاته الحزبية”.وتشهد العملية السياسية انسداداً كبيراً نتيجة غياب التفاهمات بين الكتل والمكونات، الأمر الذي أجل تشكيل الحكومة الجديدة إلى شعار اخر.

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