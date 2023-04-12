نادي القوة الجوية يعلق نشاطاته الرياضية احتجاجا على عقوبات لجنة الانضباط

نادي القوة الجوية يعلق نشاطاته الرياضية احتجاجا على عقوبات لجنة الانضباط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت إدارة القوة الجوية، نشاطات النادي الرياضية كافة، رداً على عقوبات لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد الفريق.وذكر مصدر في النادي : أن “إدارة القوة الجوية قررت تعليق النشاطات الرياضية كافة، وعدم مشاركة الفريق في منافسات الدوري وبطولة الكأس احتجاجاً على القرارات التي اصدرتها لجنة الانضباط”.وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت اليوم الأربعاء، حرمان لاعب القوة الجوية والمنتخب الوطني إبراهيم بايش من اللعب لمدة سنتين، على خلفية التهجم على طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام الكهرباء بالجولة 23 من الدوري الممتاز. وأصدرت لجنة الانضباط عدة قرارات حازمة حول تداعيات الأحداث التي رافقت نهاية المباراة بين القوة الجوية والكهرباء، وقررت: معاقبة حمادي أحمد، عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لمدة سنتين، وكذلك معاقبة إبراهيم بايش لاعب نادي القوة الجوية بالحرمان من اللعب لمدة سنتين.وأضافت: “تقرر معاقبة ماجد الساعدي، عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، بالحرمان من مرافقة الفريق في الملاعب لمدة سنتين، وحرمان جماهير القوة الجوية من الدخول الى الملاعب على أرضهم المفترضة ل3 مباريات”.  وأضافت اللجنة: “تتحمل إدارة القوة الجوية الأضرار كافة التي أحدثتها جماهيرها في ملعب الشعب من خلع الكراسي وكل الأضرار الأخرى، وكذلك معاقبة القوة الجوية بمبلغ قدره 10 ملايين دينار “.يذكر أن الحكم الدولي مهند قاسم، رفع دعوى قضائية لدى محاكم العاصمة بغداد، بعد التهديد الذي تلقاه من قبل بايش وأحمد عقب نهايته المباراة التي أدارها بين القوة الجوية والكهرباء.

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