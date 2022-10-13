نتائج جلسة اليوم.. رشيد رئيسا للجمهورية والسوداني رئيسا للوزراء

نتائج جلسة اليوم.. رشيد رئيسا للجمهورية والسوداني رئيسا للوزراء
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بغداد شبكة أخبار العراق- فاز مرشح مسعود البارزاني لرئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد في الجلسة البرلمانية التي عقدت لهذا الغرض ،اليوم الخميس ، وفوز رشيد جاء ساحقا من اصوات الجولة الاولى والثانية وبفارق كبير ، في الأولى حصل على 157 صوتا وفي الثانية حصل على 92 صوت، ورشيد هو ليس المرشح الرسمي لحزب طالباني .وفوز رشيد وتكليف القيادي في حزب الدعوة محمد السوداني  لرئاسة الحكومة جاء بتواطؤ مقتدى الصدر رجل إيران الذي فتح الباب لعودة حزب الدعوة .

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