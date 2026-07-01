نتنياهو يلوّح بالتصعيد: إيران على خط النار مجدداً

لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتمال تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، قائلاً إنه “إذا اقتضى الأمر فسنهاجم إيران للمرة الثالثة”، في تصعيد جديد يعكس استمرار التوتر في المنطقة.

وفي تصريحات صحفية، أشار نتنياهو إلى إمكانية التوصل إلى مزيد من اتفاقيات السلام في المستقبل، بالتوازي مع ما وصفه بعلاقته “الجيدة جداً” مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم وجود اختلافات في وجهات النظر بين الجانبين من حين لآخر.

كما أكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في مناطق جنوب لبنان إلى حين زوال ما اعتبره “تهديداً” مصدره إيران وحزب الله، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً مستمراً.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق حدودية جنوب لبنان، وسط توتر ميداني متصاعد وتحركات عسكرية متبادلة، بالتزامن مع نقاشات إقليمية ودولية حول ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة.