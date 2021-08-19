نصرالله:الحشد الشعبي سيف الإمام خامئني

نصرالله:الحشد الشعبي سيف الإمام خامئني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الخميس، ان الحشد الشعبي يشكل ضمانة لانتصار مشروع المقاومة الإسلامية في المنطقة وكان من اعظم تجليات وتجسدات الاستجابة لفتوى الإماميين خامئني والسيستاني .وقال نصر الله في كلمة بمراسيم عاشوراء ان “الحشد الشعبي يشكل ضمانة الانتصار لمشروع المقاومة الإسلامية وكان من أعظم تجليات وتجسدات الاستجابة لفتوى افماميين خامئني والسيستاني”.وشدد  نصر الله على “وجوب تعزيز الحشد الشعبي وتقويته لأنه يشكل سيف الإمام خامئني.”

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