نصيف:إعادة قانون الموازنة إلى الحكومة بعد إجراء التعديلات

نصيف:إعادة قانون الموازنة إلى الحكومة بعد إجراء التعديلات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجحت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الاثنين ,ان تقوم اللجنة المالية بإعادة الموازنة الى الحكومة بعد ان تم اجراء تعديل كامل عليها , مشيرة الى ان اللجنة المالية لا تمتلك صلاحية عقد الاتفاقات مع أي جهه وبذلك تم الإبقاء على ذات الفقرات التي تتعلق بالنفط وقد وضعت فيه اكثر من نص .وقالت نصيف في تصريح صحفي , ان ” اللجنة المالية وخلال مناقشتها لمشروع قانون الموازنة للعام الجاري اجرت تعديل كامل وبنسبة كبيرة جدا على الموازنة من قبل الحكومة”.وأضافت أن “أي موازنة سنوية تمثل رؤية الحكومة وبعد اجراء تعديل كامل عليها لابد وان تقوم اللجنة بارجاعها للحكومة للاطلاع على التعديلات التي تم اجرائها من قبل اللجنة المالية ” .وتابعت نصيف، “اما فيما يتعلق بالفقرات التي تخص الإقليم وعدم وجود توافق بين الإقليم والحكومة ولم يجري أي تعديل من قبل اللجنة لكون اللجنة المالية لاتمتلك صلاحية عقد أي اتفاقية مع أي جهه , فقد أبقت اللجنة على ذات الفقرات التي تتعلق بالنفط وقد وضعت فيه اكثر من نص لعرضها على البرلمان للتصويت لكونه الجهه المخولة باختيار أي نص مطروح ” .

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