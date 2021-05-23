نصيف:بلاسخارات “غير نزيهة” في تعاملها مع العراق ويجب طردها

نصيف:بلاسخارات “غير نزيهة” في تعاملها مع العراق ويجب طردها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصفت النائبة عالية نصيف، اليوم الاحد، تصريحات رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التي ذكرت فيها بأن دستور إقليم كردستان قوة للعراق بأنها “محاباة لسلطة الإقليم وتجاهل متعمد للتبعات القانونية التي تترتب على وجود دستورين في دولة واحدة”.وقال نصيف في بيان، ان “صمت القادة السياسيين في بغداد وتملق بعضهم لسلطة أربيل لا يختلف عن موقف بلاسخارت، التي لا تميز بين العمل الأممي (الذي يتضمن فض النزاعات وإغاثة المناطق المنكوبة وتوزيع المساعدات) وبين التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بدليل أنها أقحمت نفسها وللأسف في قضية دستور إقليم كردستان وتحمست وشجعت الفكرة واعتبرتها قوة للعراق ولم تسأل نفسها هل توجد دولة في العالم لديها دستوران اثنان”.وتساءلت “هل بإمكان السيدة بلاسخارت أن تفسر لنا كيف تصبح تجزئة البلد قوةً له؟ وهل هي على دراية باستفتاء الانفصال الفاشل؟ وما موقفها من تهريب نفط الإقليم واختفاء وارداته وحصول سلطة الإقليم على حصة من الموازنة ثم ترك موظفي الإقليم بلا رواتب؟ “.وانتقدت موقف القادة السياسيين في بغداد من دستور الإقليم، وقالت “لا نستغرب من كونهم أول المطبلين لهذا المشروع، فالمجاملة والمحاباة هي شعارهم منذ سنين وليست مسألة جديدة، ومازلنا نتذكر مواقف بعضهم في استفتاء الانفصال”. وطالبت نصيف بطرد بلاسخارات من العراق لكونها غير نزيهة وعلاقاتها مع حكومة الاقليم وقربها من العائلة البارزانية أصبح واضحا.

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