نصيف:بلاسخارات “غير نزيهة” في تعاملها مع العراق ويجب طردها

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صالح:إيرادات العراق من النفط بلغت ألف مليار دولار ويجب إعادة ما سرق من المال العام
الطاقة النيابية تدعو إلى الإتفاق مع السعودية لرفع التصدير النفطي عبر أوبك
فاينانس:العراق يحتل المرتبة 80 عالميا وفق تصنيف الأكثر الدول فقراً
وزير النقل:قطر والإمارات طلبتا استثمار ميناء الفاو
حزب بارزاني:إتفاق مبدئي للقوى السياسية على حسم قانون النفط والغاز
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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